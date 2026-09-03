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DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283

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03.09.2026 09:29:00

DocMorris Aktie News: DocMorris am Donnerstagvormittag Verlust reich

DocMorris Aktie News: DocMorris am Donnerstagvormittag Verlust reich

Die Aktie von DocMorris gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die DocMorris-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 10,21 CHF.

DocMorris
10.07 CHF -2.22%
Kaufen Verkaufen

Die DocMorris-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 10,21 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'172 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die DocMorris-Aktie bis auf 10,21 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 10,22 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 2'448 DocMorris-Aktien.

Am 28.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 11,25 CHF an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,19 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,92 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 61,59 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CHF. Im Vorjahr erhielten DocMorris-Aktionäre 0,000 CHF je Wertpapier. Am 19.08.2025 lud DocMorris zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,06 CHF je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei DocMorris ein EPS von -1,06 CHF in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 260.83 Mio. CHF, gegenüber 260.83 Mio. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -1,690 CHF je DocMorris-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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