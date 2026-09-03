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03.09.2026 16:29:00

DocMorris Aktie News: DocMorris verliert am Donnerstagnachmittag

DocMorris Aktie News: DocMorris verliert am Donnerstagnachmittag

Die Aktie von DocMorris gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von DocMorris nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,8 Prozent auf 10,09 CHF.

DocMorris
10.04 CHF -2.49%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr fiel die DocMorris-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,8 Prozent auf 10,09 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'195 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte DocMorris-Aktie bei 10,04 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 10,22 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 74'583 DocMorris-Aktien.

Bei einem Wert von 11,25 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.08.2026). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DocMorris-Aktie somit 10,31 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 24.03.2026 auf bis zu 3,92 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 61,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem DocMorris seine Aktionäre 2025 mit 0,000 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF je Aktie ausschütten. Am 19.08.2025 äusserte sich DocMorris zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,06 CHF je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei DocMorris ein EPS von -1,06 CHF in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat DocMorris im vergangenen Quartal 260.83 Mio. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DocMorris 260.83 Mio. CHF umsetzen können.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass DocMorris einen Verlust von -1,690 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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