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03.09.2026 12:29:00

DocMorris Aktie News: DocMorris am Mittag im Minusbereich

DocMorris Aktie News: DocMorris am Mittag im Minusbereich

Die Aktie von DocMorris gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die DocMorris-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 1,5 Prozent auf 10,12 CHF nach.

DocMorris
10.07 CHF -2.22%
Kaufen Verkaufen

Die DocMorris-Aktie gab im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr um 1,5 Prozent auf 10,12 CHF nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'193 Punkten liegt. In der Spitze fiel die DocMorris-Aktie bis auf 10,10 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 10,22 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 35'149 DocMorris-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.08.2026 bei 11,25 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,17 Prozent über dem aktuellen Kurs der DocMorris-Aktie. Bei einem Wert von 3,92 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.03.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DocMorris-Aktie derzeit noch 61,25 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass DocMorris-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete DocMorris 0,000 CHF aus. DocMorris gewährte am 19.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,06 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,06 CHF je Aktie erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DocMorris in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 260.83 Mio. CHF. Im Vorjahresviertel waren 260.83 Mio. CHF in den Büchern gestanden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass DocMorris einen Verlust von -1,690 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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