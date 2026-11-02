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02.11.2026 16:29:00
DocMorris Aktie News: DocMorris springt am Nachmittag hoch
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von DocMorris. Das Papier von DocMorris konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 6,0 Prozent auf 16,24 CHF.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von DocMorris zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 6,0 Prozent auf 16,24 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'839 Punkten liegt. Die DocMorris-Aktie legte bis auf 16,44 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 15,41 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 264'475 DocMorris-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 19.10.2026 auf bis zu 16,58 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,09 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.03.2026 bei 3,92 CHF. Mit Abgaben von 75,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CHF, nach 0,000 CHF im Jahr 2025. DocMorris liess sich am 19.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. DocMorris hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,06 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,06 CHF je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 260.83 Mio. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 260.83 Mio. CHF umgesetzt worden waren.
Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -1,674 CHF je Aktie in den DocMorris-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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