DocMorris Aktie News: DocMorris steigt am Mittag stark

Um 12:28 Uhr stieg die DocMorris-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 6,7 Prozent auf 16,34 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'825 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die DocMorris-Aktie bei 16,36 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 15,41 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 175'823 DocMorris-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.10.2026 bei 16,58 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die DocMorris-Aktie derzeit noch 1,47 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 24.03.2026 Kursverluste bis auf 3,92 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 76,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 erhielten DocMorris-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CHF. Am 19.08.2025 äusserte sich DocMorris zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,06 CHF vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,06 CHF erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 260.83 Mio. CHF – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 260.83 Mio. CHF eingefahren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem DocMorris-Verlust in Höhe von -1,674 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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