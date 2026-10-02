DocMorris Aktie News: DocMorris am Freitagvormittag mit Aufschlag

Die DocMorris-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 12,75 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'342 Punkten notiert. Der Kurs der DocMorris-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 12,75 CHF zu. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 12,69 CHF. Von der DocMorris-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 12'885 Stück gehandelt.

Am 30.09.2026 markierte das Papier bei 13,62 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,82 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der DocMorris-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.03.2026 bei 3,92 CHF. Mit Abgaben von 69,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CHF, nach 0,000 CHF im Jahr 2025. Am 19.08.2025 legte DocMorris die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,06 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DocMorris -1,06 CHF je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 260.83 Mio. CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 260.83 Mio. CHF erwirtschaftet worden.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,660 CHF je DocMorris-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

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