Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’695 0.5%  SPI 19’434 0.5%  Dow 51’157 0.5%  DAX 25’289 1.4%  Euro 0.9345 0.0%  EStoxx50 6’256 1.3%  Gold 4’155 -0.6%  Bitcoin 70’985 0.7%  Dollar 0.8284 -0.3%  Öl 100.1 -2.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Holcim1221405Novartis1200526ams-OSRAM137918297
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Moderna-Aktie steigt in den NASDAQ 100 auf: Gerät BioNTech jetzt ins Hintertreffen?
Nike verschärft Sparkurs nach Umsatz- und Gewinnrückgang - Aktie sackt ab
NVIDIA-Aktie steigt auf neuen Höchststand - Analysten sehen weiteres Potenzial
Kryptowährungen im 3. Quartal 2026: Die Performance von Bitcoin, Ether & Co.
Rheinmetall-Aktie profitiert: Konzern baut Satellitenaktivitäten aus
Suche...

DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

02.10.2026 09:29:00

DocMorris Aktie News: DocMorris am Freitagvormittag mit Aufschlag

DocMorris Aktie News: DocMorris am Freitagvormittag mit Aufschlag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von DocMorris. Die DocMorris-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Plus bei 12,75 CHF.

DocMorris
13.03 CHF 2.75%
Kaufen Verkaufen

Die DocMorris-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 12,75 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'342 Punkten notiert. Der Kurs der DocMorris-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 12,75 CHF zu. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 12,69 CHF. Von der DocMorris-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 12'885 Stück gehandelt.

Am 30.09.2026 markierte das Papier bei 13,62 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,82 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der DocMorris-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.03.2026 bei 3,92 CHF. Mit Abgaben von 69,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CHF, nach 0,000 CHF im Jahr 2025. Am 19.08.2025 legte DocMorris die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,06 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DocMorris -1,06 CHF je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 260.83 Mio. CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 260.83 Mio. CHF erwirtschaftet worden.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,660 CHF je DocMorris-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur DocMorris-Aktie

DocMorris-Aktie sackt kräftig ab: Urteil über Geschäftsmodell von Konkurrent dm-med im Dezember

DocMorris-Aktie sackt ab: Wandlungspreis und definitives Volumen neuer Wandelanleihe festgelegt

DocMorris schliesst Privatplatzierung von langfristiger Wandelanleihe erfolgreich ab - Aktie tiefer

In eigener Sache

Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

Weiterlesen!

Nachrichten zu DocMorris AG (ex Zur Rose)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten