DocMorris Aktie News: DocMorris am Freitagnachmittag mit Kursplus

Die DocMorris-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 3,5 Prozent auf 13,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'438 Punkten liegt. In der Spitze legte die DocMorris-Aktie bis auf 13,25 CHF zu. Mit einem Wert von 12,69 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten DocMorris-Aktien beläuft sich auf 105'315 Stück.

Am 30.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 13,62 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,77 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,92 CHF am 24.03.2026. Abschläge von 69,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem DocMorris seine Aktionäre 2025 mit 0,000 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte DocMorris am 19.08.2025 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,06 CHF je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei DocMorris ein EPS von -1,06 CHF in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 260.83 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 260.83 Mio. CHF in den Büchern gestanden.

Laut Analysten dürfte DocMorris im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -1,660 CHF einfahren.

Redaktion finanzen.ch

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