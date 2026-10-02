Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’661 0.3%  SPI 19’397 0.3%  Dow 51’177 0.5%  DAX 25’231 1.2%  Euro 0.9335 -0.1%  EStoxx50 6’239 1.0%  Gold 4’138 -1.0%  Bitcoin 70’017 -0.6%  Dollar 0.8289 0.0%  Öl 102.6 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335NVIDIA994529Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Samstagmittag
Wenn Krypto auf KI trifft: Cardano-Gründer überrascht mit ungewöhnlicher Prognose
Arbeit statt Urlaub: Milliardär Bill Gates hält Wochenenden und Urlaub für nicht notwendig
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Samstagmittag
Wie Experten die Allianz-Aktie im September einstuften
Suche...
ETF Sparplan

DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

02.10.2026 16:29:00

DocMorris Aktie News: DocMorris am Freitagnachmittag mit Kursplus

DocMorris Aktie News: DocMorris am Freitagnachmittag mit Kursplus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von DocMorris. Die Aktionäre schickten das Papier von DocMorris nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,5 Prozent auf 13,00 CHF.

DocMorris
13.03 CHF 2.75%
Kaufen Verkaufen

Die DocMorris-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 3,5 Prozent auf 13,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'438 Punkten liegt. In der Spitze legte die DocMorris-Aktie bis auf 13,25 CHF zu. Mit einem Wert von 12,69 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten DocMorris-Aktien beläuft sich auf 105'315 Stück.

Am 30.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 13,62 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,77 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,92 CHF am 24.03.2026. Abschläge von 69,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem DocMorris seine Aktionäre 2025 mit 0,000 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte DocMorris am 19.08.2025 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,06 CHF je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei DocMorris ein EPS von -1,06 CHF in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 260.83 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 260.83 Mio. CHF in den Büchern gestanden.

Laut Analysten dürfte DocMorris im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -1,660 CHF einfahren.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur DocMorris-Aktie

DocMorris-Aktie sackt kräftig ab: Urteil über Geschäftsmodell von Konkurrent dm-med im Dezember

DocMorris-Aktie sackt ab: Wandlungspreis und definitives Volumen neuer Wandelanleihe festgelegt

DocMorris schliesst Privatplatzierung von langfristiger Wandelanleihe erfolgreich ab - Aktie tiefer

In eigener Sache

Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

Weiterlesen!

Nachrichten zu DocMorris AG (ex Zur Rose)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
25.09.26 DocMorris Buy Deutsche Bank AG
10.09.26 DocMorris Buy Deutsche Bank AG
03.09.26 DocMorris Hold Jefferies & Company Inc.
26.08.26 DocMorris Hold Jefferies & Company Inc.
24.08.26 DocMorris Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?

Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

10:00 Logo WHS Micron, BASF & Carnival: Die spannendsten Aktienanalysen der Woche
02.10.26 ETF Compass September-Review: Satelliten mit bis zu 47 Prozent Plus
02.10.26 UBS Logo ETF des Monats Oktober 2026: Das unentdeckte Potenzial hinter den Schweizer Grosskonzernen
02.10.26 Marktüberblick: Heidelberg Materials gesucht – Bayer unter Druck
02.10.26 Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
01.10.26 El Niño und Rohstoffe: Wenn das Wetter die Märkte bewegt
01.10.26 Julius Bär: 14.75% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (57.5%) auf COSMO N.V.
01.10.26 SMI verliert Kontakt nach oben
15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’230.50 19.89 SHBEEU
Short 14’530.98 13.76 S2BHCU
Short 15’067.41 8.90 SKUBAU
SMI-Kurs: 13’660.92 02.10.2026 17:30:36
Long 13’110.84 19.32 S5BOUU
Long 12’819.48 13.69 SGHBWU
Long 12’272.53 8.87 SXDBPU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

DocMorris am 02.10.2026

Chart

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Novartis-Aktie verliert: Konzern baut RNA-Portfolio mit Milliarden-Deal in China aus
Ölpreis rutscht ab: Nach Diesel-Streit zwischen Europa und Washington - G7-Staaten geben 100 Millionen Barrel an Vorräten frei
KW 40: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Aktien New York Schluss: Moderate Gewinne - Anleiherenditen geben nach
Partners Group strukturiert Fonds nach Rücknahmestopp neu - Aktie zieht an
Devisen: Euro gibt deutlich nach - Franken legt zu
NVIDIA-Aktie steigt auf neuen Höchststand - Analysten sehen weiteres Potenzial
US-Arbeitsmarktdaten im Blick: Darum stabilisiert sich der US-Dollar zum Franken
Goldpreis: Hochspannung vor wichtigen US-Arbeitsmarktdaten

Top-Rankings

KW 40: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 40: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 40/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.