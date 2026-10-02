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DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283

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02.10.2026 12:29:00

DocMorris Aktie News: DocMorris präsentiert sich am Freitagmittag stärker

DocMorris Aktie News: DocMorris präsentiert sich am Freitagmittag stärker

Die Aktie von DocMorris zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die DocMorris-Papiere zuletzt 2,0 Prozent.

DocMorris
13.03 CHF 2.75%
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Die DocMorris-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 2,0 Prozent im Plus bei 12,81 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'406 Punkten notiert. Die DocMorris-Aktie legte bis auf 12,88 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 12,69 CHF. Bisher wurden via SIX SX 48'152 DocMorris-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (13,62 CHF) erklomm das Papier am 30.09.2026. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DocMorris-Aktie mit einem Kursplus von 6,32 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.03.2026 (3,92 CHF). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DocMorris-Aktie 69,38 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 erhielten DocMorris-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CHF. DocMorris gewährte am 19.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,06 CHF. Im Vorjahresquartal waren -1,06 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 260.83 Mio. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 260.83 Mio. CHF in den Büchern gestanden.

Analysten gehen davon aus, dass DocMorris 2026 einen Verlust in Höhe von -1,660 CHF je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

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