DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283
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02.09.2026 09:29:00
DocMorris Aktie News: DocMorris am Mittwochvormittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von DocMorris gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die DocMorris-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 10,68 CHF.
Die DocMorris-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 10,68 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'145 Punkten liegt. Die DocMorris-Aktie sank bis auf 10,60 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 10,62 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten DocMorris-Aktien beläuft sich auf 1'481 Stück.
Am 28.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 11,25 CHF an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,34 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,92 CHF ab. Mit einem Kursverlust von 63,28 Prozent würde die DocMorris-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF an DocMorris-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CHF. Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte DocMorris am 19.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,06 CHF. Im Vorjahresquartal hatten -1,06 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 260.83 Mio. CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 260.83 Mio. CHF erwirtschaftet worden.
Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --1,690 CHF je DocMorris-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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