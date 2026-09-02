DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283
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02.09.2026 16:29:00
DocMorris Aktie News: DocMorris am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von DocMorris gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die DocMorris-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 3,4 Prozent auf 10,34 CHF nach.
Um 16:28 Uhr rutschte die DocMorris-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 3,4 Prozent auf 10,34 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'153 Punkten steht. Im Tief verlor die DocMorris-Aktie bis auf 10,25 CHF. Bei 10,62 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 79'667 DocMorris-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 11,25 CHF erreichte der Titel am 28.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DocMorris-Aktie mit einem Kursplus von 8,80 Prozent wieder erreichen. Am 24.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,92 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 62,07 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF an DocMorris-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CHF. Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte DocMorris am 19.08.2025 vor. Das EPS lag bei -1,06 CHF. Ein Jahr zuvor waren -1,06 CHF je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DocMorris in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 260.83 Mio. CHF. Im Vorjahresviertel waren 260.83 Mio. CHF in den Büchern gestanden.
In der DocMorris-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -1,690 CHF je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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|Optimismus in Zürich: SPI beendet den Handel in der Gewinnzone (finanzen.ch)
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02.09.26
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|DocMorris Aktie News: DocMorris am Mittwochvormittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
|26.08.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|20.08.26
|DocMorris Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.08.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|20.08.26
|DocMorris Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.07.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|15.07.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|21.04.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|16.04.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|24.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|19.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|26.08.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|20.08.26
|DocMorris Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.08.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|20.07.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
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