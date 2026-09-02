DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283
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02.09.2026 12:29:00
DocMorris Aktie News: DocMorris am Mittwochmittag mit Verlusten
Die Aktie von DocMorris gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die DocMorris-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 3,2 Prozent auf 10,36 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von DocMorris nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 3,2 Prozent auf 10,36 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'091 Punkten realisiert. Bei 10,36 CHF markierte die DocMorris-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 10,62 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 31'306 DocMorris-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.08.2026 bei 11,25 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,59 Prozent hinzugewinnen. Am 24.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,92 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DocMorris-Aktie derzeit noch 62,14 Prozent Luft nach unten.
Die Dividendenausschüttung für DocMorris-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CHF belaufen. Am 19.08.2025 lud DocMorris zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,06 CHF. Im Vorjahresquartal hatten -1,06 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat DocMorris 260.83 Mio. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 260.83 Mio. CHF umgesetzt worden.
Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -1,690 CHF je Aktie in den DocMorris-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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