DocMorris Aktie News: Anleger schicken DocMorris am Donnerstagvormittag ins Minus

Um 09:28 Uhr rutschte die DocMorris-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 3,1 Prozent auf 13,00 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'456 Punkten steht. Das Tagestief markierte die DocMorris-Aktie bei 13,00 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 13,48 CHF. Der Tagesumsatz der DocMorris-Aktie belief sich zuletzt auf 39'953 Aktien.

Am 30.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 13,62 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,77 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 24.03.2026 Kursverluste bis auf 3,92 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die DocMorris-Aktie damit 231,46 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im Vorjahr hatte DocMorris 0,000 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 19.08.2025 hat DocMorris die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,06 CHF vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,06 CHF erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 260.83 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 260.83 Mio. CHF US-Dollar umgesetzt.

Laut Analysten dürfte DocMorris im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -1,660 CHF einfahren.

Redaktion finanzen.ch

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