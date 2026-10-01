DocMorris Aktie News: DocMorris am Donnerstagnachmittag leichter

Das Papier von DocMorris gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 4,0 Prozent auf 12,88 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'393 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die DocMorris-Aktie bis auf 12,70 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 13,48 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 280'082 DocMorris-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.09.2026 bei 13,62 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,75 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der DocMorris-Aktie. Am 24.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,92 CHF. Der derzeitige Kurs der DocMorris-Aktie liegt somit 228,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass DocMorris-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete DocMorris 0,000 CHF aus. Am 19.08.2025 äusserte sich DocMorris zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,06 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das DocMorris ein Ergebnis je Aktie von -1,06 CHF vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 260.83 Mio. CHF. Im Vorjahresviertel hatte DocMorris 260.83 Mio. CHF umgesetzt.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -1,660 CHF je DocMorris-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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