DocMorris Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von DocMorris

Die DocMorris-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 3,6 Prozent auf 12,93 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'385 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die DocMorris-Aktie bis auf 12,70 CHF ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 13,48 CHF. Von der DocMorris-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 221'232 Stück gehandelt.

Am 30.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 13,62 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,34 Prozent könnte die DocMorris-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,92 CHF. Dieser Wert wurde am 24.03.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 69,67 Prozent unter dem aktuellen Kurs der DocMorris-Aktie.

DocMorris-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CHF belaufen. DocMorris gewährte am 19.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,06 CHF. Im Vorjahresquartal hatten -1,06 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 260.83 Mio. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 260.83 Mio. CHF in den Büchern gestanden.

Experten gehen davon aus, dass DocMorris im Jahr 2026 -1,660 CHF je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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