DocMorris Aktie News: DocMorris am Vormittag mit Abschlägen

Um 09:28 Uhr fiel die DocMorris-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 2,2 Prozent auf 10,66 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'152 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der DocMorris-Aktie ging bis auf 10,66 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 11,04 CHF. Bisher wurden heute 5'306 DocMorris-Aktien gehandelt.

Am 28.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 11,25 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,53 Prozent über dem aktuellen Kurs der DocMorris-Aktie. Bei einem Wert von 3,92 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.03.2026). Abschläge von 63,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten DocMorris-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CHF aus. DocMorris liess sich am 19.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. DocMorris vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,06 CHF. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,06 CHF je Aktie erwirtschaftet. Mit einem Umsatz von 260.83 Mio. CHF, gegenüber 260.83 Mio. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

2026 dürfte DocMorris einen Verlust von -1,690 CHF verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

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