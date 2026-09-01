DocMorris Aktie News: DocMorris tendiert am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,4 Prozent auf 10,86 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'129 Punkten notiert. Der Kurs der DocMorris-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 10,57 CHF nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 11,04 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten DocMorris-Aktien beläuft sich auf 137'696 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 11,25 CHF erreichte der Titel am 28.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,59 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,92 CHF am 24.03.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 63,89 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF an DocMorris-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CHF. Am 19.08.2025 legte DocMorris die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,06 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DocMorris -1,06 CHF je Aktie generiert. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 260.83 Mio. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 260.83 Mio. CHF erwirtschaftet worden.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -1,690 CHF je DocMorris-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

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