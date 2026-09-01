DocMorris Aktie News: DocMorris am Mittag nahezu unbewegt

Im SIX SX-Handel kam die DocMorris-Aktie um 12:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 10,89 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 20'026 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die DocMorris-Aktie bei 11,05 CHF. Im Tief verlor die DocMorris-Aktie bis auf 10,57 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 11,04 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 79'763 DocMorris-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 11,25 CHF. Dieser Kurs wurde am 28.08.2026 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DocMorris-Aktie 3,31 Prozent zulegen. Am 24.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,92 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der DocMorris-Aktie liegt somit 177,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im Vorjahr hatte DocMorris 0,000 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte DocMorris am 19.08.2025. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,06 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,06 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 260.83 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 260.83 Mio. CHF in den Büchern gestanden.

Analysten gehen davon aus, dass DocMorris 2026 einen Verlust in Höhe von -1,690 CHF je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

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