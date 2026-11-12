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Umsatzprognose angehoben 12.11.2026 08:33:00

DocMorris-Aktie im Fokus: Umsatzprognose dank beschleunigtem Rezeptgeschäft erhöht

DocMorris-Aktie im Fokus: Umsatzprognose dank beschleunigtem Rezeptgeschäft erhöht

Bei DocMorris gewinnt das Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten (Rx) weiter an Fahrt.

DocMorris
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Die Versandapotheke hat deshalb ihre Umsatzprognose für 2026 angehoben. Die übrigen Jahres- und Mittelfristziele bleiben unverändert.

Für das laufende Geschäftsjahr erwartet DocMorris neu ein Aussenumsatzwachstum von rund 15 Prozent, wie die Thurgauer Gruppe am Donnerstag anlässlich ihres Kapitalmarkttags mitteilte. Bisher hatte sie ein Plus von 12,5 bis 15,0 Prozent in Aussicht gestellt.

Im Oktober legte der Umsatz mit rezeptpflichtigen Medikamenten um über 90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zu. Für das Gesamtjahr rechnet DocMorris nun mit einem Wachstum in diesem Segment von rund 60 Prozent, nachdem die Prognose bei der Vorlage der Halbjahreszahlen im August bereits auf 40 von 20 Prozent angehoben worden war. Im dritten Quartal hatte der Rx-Umsatz in Lokalwährungen um 78 Prozent zugenommen.

An den übrigen Jahres- und Mittelfristzielen hält DocMorris fest. Für 2026 erwartet das Unternehmen damit weiterhin einen bereinigten EBITDA-Verlust von weniger als 10 Millionen Franken. Die Investitionen sollen unter 30 Millionen Franken bleiben. Der Break-even beim freien Cashflow soll weiterhin im Verlauf des Jahres 2027 erreicht werden.

Telemedizin-Geschäft wird ausgebaut

Neben dem Rezeptgeschäft setzt DocMorris auch auf den Ausbau der Telemedizin. Mit der bereits Anfang November angekündigten Übernahme des Schweizer Anbieters Medi24 will die Gruppe ihre Telemedizin-Tochter TeleClinic über den deutschen Markt hinaus stärken.

Dank der Technologieintegration und operativer Synergien soll Medi24 bereits im Geschäftsjahr 2027 einen substanziellen Beitrag zum EBITDA von TeleClinic leisten. Das Telemedizin-Geschäft erwirtschaftet bereits einen positiven EBITDA, während DocMorris auf Konzernebene noch Verluste schreibt. Zum Gesamtumsatz trägt die Sparte bislang allerdings nur wenig bei.

Mit dem Zukauf kehrt DocMorris zugleich in den Schweizer Gesundheitsmarkt zurück, allerdings mit einem anderen Schwerpunkt. Die damals noch unter dem Namen Zur Rose firmierende Thurgauer Gruppe hatte 2023 ihr Schweizer Geschäft mit dem Medikamentenversand und der Belieferung von Arztpraxen an die Migros-Tochter Medbase verkauft, um sich auf den deutschen Markt zu konzentrieren.

DocMorris hält am Donnerstag ihren Kapitalmarkttag am Standort Heerlen/Aachen ab. Dabei will das Management Einblicke in die strategische Weiterentwicklung, operative Fortschritte und zentrale Wachstumstreiber geben.

jl/ys

Steckborn (awp)

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Bildquelle: Tobias Zeit 2016 / DocMorris
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