DocMorris-Aktie höher: DocMorris begleicht vorzeitig Wandelanleihe mit Fälligkeit 2025

Dies, nachdem DocMorris Mitte April eine neue Wandelanleihe über 200 Millionen Franken bis 2029 platziert hatte.

Die zu 2,75 Prozent verzinste Wandelanleihe mit Fälligkeit 31. März 2025 soll nun per 25. Juni 2024 zum Nennwert plus Zinsen zurückgezahlt werden, wie DocMorris am Donnerstag mitteilte. Die Rückzahlung erfolge nach Erfüllung der dazu notwendigen Bedingung, dass weniger als 15 Prozent des Gesamtbetrags noch ausstehend sind.

Nach dem Rückkaufangebot mit Abwicklungsdatum 16. Mai 2024 verblieben noch 8,6 Millionen des ausgegebenen 175 Millionen Franken. Wandlungserklärungen könnten noch bis zum 11. Juni 2024 bei abgegeben werden, wobei Depotbanken den Anleihegläubigern eine frühere Frist setzen könnten, um die Wandlung zu erklären. Nicht gewandelte Obligationen würden zum Nennwert plus Zinsen für 85 Tage zurückgezahlt.

Jede Anleihensobligation im Nennbetrag von 5000 Franken kann dabei in 35,1 Namenaktien zu je 30 Franken gewandelt werden. Bruchteile der Aktien werden in Übereinstimmung mit den Anleihebedingungen in bar ausgezahlt, wie DocMorris weiter mitteilte.

Im Schweizer Handel geht es für die Papiere von DocMorris zeitweise um 2,23 Prozent aufwärts auf 64,10 Franken.

jl/uh

Steckborn (awp)