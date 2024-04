DocMorris-Aktie dreht dennoch tief ins Minus: Einlöse-App für E-Rezepte bereit für den Start

Nach eigenen Angaben hat das Unternehmen den Prozess für die Produkt- und Anbieterzulassung für die volldigitale Einlösung von E-Rezepten über die elektronische Gesundheitskarte erfolgreich abgeschlossen und von der zuständigen Behörde, der Nationalen Agentur für Digitale Medizin (Gematik), die entsprechende Zulassung erhalten.

"Das E-Rezept hat das traditionelle rosa Papierrezept mittlerweile weitgehend abgelöst. Rund 70 Prozent aller Verordnungen werden in Deutschland bereits elektronisch ausgestellt. Aber es gab bisher keinen einfachen volldigitalen Einlöseweg, der mobil von überall funktioniert. Das ändert sich jetzt. Wir sind der erste zugelassene Anbieter für eine eHealth-CardLink-Lösung", sagte DocMorris-CEO Walter Hess.

DocMorris-Aktien nach Zulassung für digitale E-Rezept-Einlösung nur zeitweise gesucht

Die Aktien von DocMorris legten am Mittwoch zunächst deutlich zu, bevor sie klar ins Minus drehten. Die Online-Apotheke hat die bereits Mitte März angekündigte Zulassung für die volldigitale E-Rezept-Einlösung erhalten. Sie soll der letzten wichtigen Schritt sein, um endlich im grossen Stil Umsätze mit dem E-Rezept zu generieren.

Im Handel an der SIX fallen die DocMorris-Aktien gegen Mittag zeitweise um 4,52 Prozent auf 88,70 Franken. Am Vormittag ging zuvor noch um bis zu 5,65 Prozent auf 98,15 Franken hoch.

Analysten reagieren allerdings sehr positiv. Die US-Bank Jefferies spricht von einem "Meilenstein". Und bei der ZKB heisst es: "Dieser Funktions-Release war der letzte grosse Schritt für DocMorris, um im grossen Umfang Umsätze mit E-Rezepten zu generieren."

Bisher sah sich DocMorris nämlich beim Einlösen des seit Anfang Jahr in Deutschland verpflichtend eingeführten E-Rezepts gegenüber stationären Apotheken benachteiligt. Die Begründung: der volldigitale Einlöseweg via App war vergleichsweise kompliziert und entsprechend abschreckend für potenzielle Kunden.

Analysten erwarten nun, dass in den kommenden Jahren der Marktanteil von DocMorris am E-Rezept deutlich steigen wird. Die ZKB etwa erwartet, dass bis 2026 die Umsätze von DocMorris gegenüber 2023 um rund 90 Prozent zunehmen könnte. Im letzten Jahr setzte die Gruppe 1,04 Milliarden Franken um.

Gleichzeitig gibt der zuständige ZKB-Experte zu bedenken, dass hohe Marketingausgaben im Kampf um Marktanteil die Rentabilität im ersten Halbjahr 2024 wohl deutlich belasten werden. Mehr Klarheit wird nun vor allem bei der Präsentation der Halbjahreszahlen im Sommer erwartet.

FRANKFURT/ZÜRICH (Dow Jones/awp)