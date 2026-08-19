DocGo vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

DocGo hat am 17.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.16 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.110 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 8.70 Prozent zurück. Hier wurden 73.4 Millionen USD gegenüber 80.4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch