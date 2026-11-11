DocGo informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

DocGo hat am 09.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei -0.17 USD. Ein Jahr zuvor waren -0.280 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat DocGo im vergangenen Quartal 73.4 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3.70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DocGo 70.8 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch