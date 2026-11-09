Docebo: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Docebo hat am 06.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 0.53 CAD. Im letzten Jahr hatte Docebo einen Gewinn von 0.290 CAD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 98.5 Millionen CAD – das entspricht einem Zuwachs von 16.03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 84.9 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch