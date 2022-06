DO öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

DO stellte am 15.06.2022 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal vor.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 230.50 Prozent auf 210.2 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 63.6 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1.42 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatte DO ein EPS von -3.640 EUR je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 178.19 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 705.20 Millionen EUR umgesetzt, gegenüber 253.50 Millionen EUR im Vorjahr.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Gewinn von 1.30 EUR je Aktie sowie einem Umsatz von 747.17 Millionen EUR gelegen.

