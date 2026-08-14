DO mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

DO hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 2.84 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte DO 2.44 EUR je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 642.1 Millionen EUR – das entspricht einem Zuwachs von 4.97 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 611.7 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch