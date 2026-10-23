DNB Bank ASA (spons ADRs) zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

DNB Bank ASA (spons ADRs) hat am 21.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0.69 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0.690 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat DNB Bank ASA (spons ADRs) 5.25 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7.56 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4.88 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0.696 USD gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 2.28 Milliarden USD geschätzt worden war.

Redaktion finanzen.ch