DNB Bank ASA Registered: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

DNB Bank ASA Registered hat am 21.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurden 6.57 NOK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DNB Bank ASA Registered 6.98 NOK je Aktie eingenommen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1.33 Prozent auf 49.92 Milliarden NOK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 49.26 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 6.59 NOK je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 21.42 Milliarden NOK geschätzt.

Redaktion finanzen.ch