DN präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

DN hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 20.39 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -25.230 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5.04 Prozent auf 8.11 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7.72 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch