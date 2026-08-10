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10.08.2026 06:37:00
DN: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
DN hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 64.79 JPY. Im Vorjahresquartal waren 48.01 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig standen 8.85 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 4.11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DN 9.23 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 115.43 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 236.28 JPY je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahr hat DN im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 2.94 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 38.06 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 36.98 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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