dMY Technology Group A legte Quartalsergebnis vor

dMY Technology Group A hat am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0.10 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

dMY Technology Group A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 385.9 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 38.84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 277.9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch