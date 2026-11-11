dMY Squared Technology Group A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

dMY Squared Technology Group A hat am 10.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.55 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte dMY Squared Technology Group A ein EPS von -0.240 USD je Aktie vermeldet.

Redaktion finanzen.ch