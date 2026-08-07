dMY Squared Technology Group A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

dMY Squared Technology Group A hat am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2.20 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei dMY Squared Technology Group A ein EPS von -1.630 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch