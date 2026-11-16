DMW: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

DMW äusserte sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS belief sich auf 35.08 JPY gegenüber 46.60 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat DMW mit einem Umsatz von insgesamt 4.60 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.71 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 19.41 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch