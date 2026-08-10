DMW: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

DMW hat am 07.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 151.09 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte DMW 61.48 JPY je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat DMW mit einem Umsatz von insgesamt 5.83 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.34 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 9.04 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch