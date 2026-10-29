DMS stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

DMS hat am 27.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 24.40 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 37.09 JPY je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat DMS 7.26 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2.98 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7.05 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch