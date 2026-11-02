DMG MORI SEIKI: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

DMG MORI SEIKI präsentierte in der am 30.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 24.95 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte DMG MORI SEIKI 129.92 JPY je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DMG MORI SEIKI in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26.23 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 145.98 Milliarden JPY im Vergleich zu 115.64 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch