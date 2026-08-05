DMG MORI SEIKI präsentierte Quartalsergebnisse

DMG MORI SEIKI hat am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 16.44 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 9.84 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat DMG MORI SEIKI mit einem Umsatz von insgesamt 141.20 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 113.48 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 24.43 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch