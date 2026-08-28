DMG Blockchain Solutions: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

DMG Blockchain Solutions hat am 26.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Auf der Umsatzseite hat DMG Blockchain Solutions im vergangenen Quartal 6.4 Millionen CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 45.22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DMG Blockchain Solutions 11.6 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch