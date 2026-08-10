Dmci stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Dmci präsentierte am 07.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 0.49 PHP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Dmci noch ein Gewinn pro Aktie von 0.300 PHP in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 22.21 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 36.35 Milliarden PHP, während im Vorjahreszeitraum 29.74 Milliarden PHP ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch