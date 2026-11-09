Dmci: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Dmci präsentierte am 06.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.27 PHP ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.200 PHP je Aktie generiert.

Dmci hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 27.65 Milliarden PHP abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6.55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 25.95 Milliarden PHP erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch