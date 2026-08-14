DM Wenceslao Associates, öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

DM Wenceslao Associates, liess sich am 13.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat DM Wenceslao Associates, die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0.09 PHP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.110 PHP je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5.51 Prozent auf 783.9 Millionen PHP aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 829.6 Millionen PHP erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch