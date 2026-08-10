DM Solutions: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

DM Solutions hat sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS belief sich auf 34.83 JPY gegenüber 13.04 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8.30 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 57.31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.27 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch