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28.08.2026 06:37:00
DLP Resources präsentierte Quartalsergebnisse
DLP Resources liess sich am 26.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat DLP Resources die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0.01 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0.010 CAD je Aktie gewesen.
Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0.050 CAD gegenüber -0.060 CAD im Vorjahr verkündet.
Redaktion finanzen.ch
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