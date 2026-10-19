DLF hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

DLF äusserte sich am 16.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 5.25 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4.77 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 23.28 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 12.61 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16.43 Milliarden INR umgesetzt.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 4.47 INR sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 17.89 Milliarden INR gelegen.

Redaktion finanzen.ch