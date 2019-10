DKSH vertreibt Süsswaren von Mondelez in Kambodscha

Zürich (awp) - Der auf den Vertrieb in Asien spezialisierte Dienstleister DSKH hat mit dem Vertrieb von Süsswaren des US-Konzerns Mondelez in Kambodscha begonnen. So werde DKSH Kambodscha Mondelez umfassende Dienstleistungen anbieten, von Marketing und Vertrieb, Merchandising, Vertrieb und Logistik bis hin zu Rechnungsstellung und Inkasso im ganzen Land, wie DKSH am Donnerstag mitteilte.

Der Lebensmittel- und Getränkekonzern Mondelez produziert den Angaben zufolge in Thailand und versorgt den globalen Massenmarkt mit Snacks und Süssigkeiten.

