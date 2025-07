DKSH vertreibt künftig Metallpigment-Hersteller Sunrise

Zürich (awp) - Der vor allem auf Asien ausgerichtete Marktdienstleister DKSH wird künftig für die chinesische Sunrise eine Reihe von Dienstleistungen erbringen. Mit dem Hersteller von Metallpigmenten sei eine exklusive Vereinbarung für den Markt in Österreich, Deutschland und der Schweiz unterzeichnet worden, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch.

Im Rahmen der Vereinbarung werde DKSH Sunrise bei der Geschäftsentwicklung, dem Marketing, dem Vertrieb und der Distribution unterstützen. Durch die Partnerschafte erhalte Sunrise Zugang zu einem etablierten Vertriebsnetz und einem breiten Kundenstamm in den Industrie- und Spezialchemikalienmärkten der DACH-Region.

Sunrise mit Sitz in Hefei, Anhui, stellt Aluminiumpigmente und Aluminiumpulver her. Die Materialien werden unter anderem in der Automobilindustrie, für Druckfarben oder Industrielacke eingesetzt.

sc/uh