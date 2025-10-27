Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
DKSH Aktie

27.10.2025 06:39:36

DKSH und Genomize bringen SEQ Plattform für Genomanalyse nach Indonesien

DKSH
57.22 CHF 0.48%
Zürich (awp) - Der auf Asien spezialisierte Expansionsdienstleister DKSH hat eine strategische Partnerschaft mit Genomize bekannt gegeben. Ziel der Zusammenarbeit ist die Einführung der SEQ Plattform, einer cloudbasierten Lösung für die Auswertung genetischer Sequenzdaten (NGS), auf dem indonesischen Markt.

DKSH übernimmt den Vertrieb sowie Marketingdienstleistungen für die Plattform, die von Forschern und Klinikern genutzt werden kann. Die Partnerschaft soll den Zugang zu Genomik-Technologien in Indonesien erweitern.

awp-robot/hr