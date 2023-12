DKSH schliesst Vertriebsvereinbarung mit chinesischer Tronly

Zürich (awp) - Der auf Asien fokussierte Vertriebsspezialist DKSH hat einen neuen Kunden gewonnen. Mit der chinesischen Tronly wurde eine Vertriebsvereinbarung für den europäischen Markt geschlossen.

Die DKSH-Geschäftseinheit Performance Materials wird für den Spezialchemiehersteller unter anderem die Logistik, das Marketing und den Vertrieb übernehmen, heisst es am Mittwoch in einer Mitteilung. Tronly ist ein chinesischer Hersteller von UV-Härtungstechnologien und bietet unter anderem Chemikalien für die Herstellung von Halbleitern oder Materialien für organische Leuchtioden (OLED) an.

dm/tv