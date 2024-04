DKSH gewinnt neuen Kunden in Thailand

Zürich (awp) - Der Vertriebsspezialist DKSH hat eine Vertriebsvereinbarung mit der Firma Numega unterzeichnet. Laut Vertrag wird DKSH die Bio-Tierfuttermittel sowie die Futtermittelzusatzstoffe von Numega in ganz Thailand anbieten und vertreiben. Ein Auftragsvolumen nannte DKSH in dem am Donnerstag publizierten Communiqué nicht.

ra/tv