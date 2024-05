DKSH geht Partnerschaft mit Schweitzer Health Biotech in Hongkong ein

Zürich (awp) - Die Geschäftseinheit Healthcare des Distributionsspezialisten DKSH ist eine Partnerschaft mit Schweitzer Health Biotech in Hongkong eingegangen. Die Vertragsunterzeichnung fand im Rahmen des "Asia Summit on Global Health" statt, wie DKSH am Donnerstag mitteilte.

DKSH werde in Hongkong umfassende Vertretungsdienstleistungen für das Hauptprodukt von Schweitzer, "Weider Probiotics Immune & Digestive Support 30's", anbieten, hiess es weiter. Das Schweizer Unternehmen werde sein Vertriebsnetz, seine Branchenkenntnisse und sein Dienstleistungsangebot nutzen, um das Produkt von Schweitzer effektiv zu bewerben und zu vertreiben.

Finanzielle Details wurden nicht genannt.

kw/rw